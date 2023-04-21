Sungurlu'da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah bayram namazını eda eden vatandaşlar, ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, sabah namazını eda ettikten sonra İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nun bayram vaazını dinledi. Müftü Eroğlu, vaazında bayramların dinimizdeki yeri ve önemini anlattı. Bayramların sevinç, mutluluk, huzur ve neşe kaynağı olduğunu söyleyen Eroğlu, birbirimize kenetlenme ve birbirimizi anlama günleri olduğunu ifade etti. Kılınan bayram namazı sonrası cemaatle bayramlaşan Müftü Eroğlu, Ramazan Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini temenni etti. - ÇORUM