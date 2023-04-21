Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sungurlu'da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti

Sungurlu'da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti

Yerel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah bayram namazını eda eden vatandaşlar, ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah bayram namazını eda eden vatandaşlar, ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, sabah namazını eda ettikten sonra İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nun bayram vaazını dinledi. Müftü Eroğlu, vaazında bayramların dinimizdeki yeri ve önemini anlattı. Bayramların sevinç, mutluluk, huzur ve neşe kaynağı olduğunu söyleyen Eroğlu, birbirimize kenetlenme ve birbirimizi anlama günleri olduğunu ifade etti. Kılınan bayram namazı sonrası cemaatle bayramlaşan Müftü Eroğlu, Ramazan Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini temenni etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Sungurlu Çorum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title