Sungurlu'da arıza giderildi ilçeye yeniden su verildi Sungurlu'da ilçeyi besleyen ana su borusu patlamış, ilçede su kesintisi yaşanmıştı. Sungurlu'da ilçeyi besleyen ana su borusu patlamış, ilçede su kesintisi yaşanmıştı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, arızanın giderildiğini ilçeye yeniden su verilmeye başlandığını açıkladı. İlçeyi besleyen Salman köyü ana ishale hattında sabah saatlerinde su borusu patlamış, ilçenin tamamında sular kesilmişti. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Salman köyünde gerçekleşen ana boru arızası, ekiplerimizin yoğun çalışması sonucunda giderilmiş olup, kademeli olarak ilçeye su verilmeye başlanmıştır. Başarılı çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma ve anlayışınız için de değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Abdulkadir Şahiner Sungurlu su Yerel Haberler

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