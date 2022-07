Sündüs yaylasında şehit edilen 24 kişi anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda, PKK terör örgütünün 29 yıl önce kurşuna dizdiği 14'ü çocuk, 24 kişi, mezarları başında anıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için anma programı düzenlendi. Şehitleri anmak için düzenleyen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda bir konuşma yapan Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, "Başta Sündüs şehitlerimiz olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehit ailelerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, bu yaşadığınız acının, hala devam eden acının inanın bana tarifi yoktur. Her hagi bir lugatta, her hangi bir insan zihninde bunu anlatabilecek kelimeler yoktur. Şehitliğe gittiğinizde mezar taşlarına baktığınızda bile vicdanınız sızlıyor, gözleriniz doluyor, kelimeler boğazınızda düğüm düğüm oluyor. Henüz 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında çocukların nasıl şehit edildiğini görüyorsunuz. Hayal etmeye çalışıyorsunuz hayal dahi edemiyorsunuz. İnsan zihninin, aklının olmadığı bir vahşet, almadığı bir katliam. Bu katliamı yapanlardan, sizlere bu vahşeti yaşatanlardan emin olun hesap soruluyor, her zamanda sorulacaktır. Zannetmeyin ki bu Sündüs katliamının acısı, sadece siz ailelerde değil, emin olun bu acı 80 milyonun her bir vatandaşımızın vicdanındadır" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan şehit yakını Cumali Sabırlı, "Sündüs katliamı üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen PKK terör örgütünün yaptığı bu katliam, zulüm ve kıyım halen ilk günkü gibi canlı. Bu ateş 29 yıldır içimizi yakıyor. 18 Temmuz 1993 pazar günü saat 22.00 sularında yaşanan bu vahim kanlı olayın, Bahçesaray ilçesi Sündüs Miran yayla mıntıkasına gelen 7 silahlı kişi, grubun başı bilinen vahşi sarı sakallı mavi gözlü cani, insanlıktan nasibini almamış vahşiler, bu yaylada ki kadın ve çocukları 12 metrekarelik Ahmet Sevgili'nin çadırına toplayıp hepsini kurşuna dizip tek erkek ve yetişkin olan Ahmet beyin yaralı, geri kalan 14 çocuk, 10 kadın olmak üzere 24 kadın ve çocuğu vahşice şehit ettiler. Kader ve ölüm saatleri aynı olan 14 çocuk ve 10 bayandan oluşan bu 24 mazlum, savunmasız silahsız sivil katliamını yaptıran, planlayan ve tetiği çeken hainleri şiddetle ve nefretle kınıyorum. Rabbime duam, onların da her iki cihanda ateşlerini bol etsin. Susa katliamı, Başbağlar katliamı, Sündüs katliamı; coğrafyamızda halkı korku baskı tehditle dizayn etmek isteyenlerin gerçekleştirdiği vahim bir katliamdır. Ülke ekonomisine, hayvancılığa büyük darbe vurulmuş. Halkın metropol şehirlere göç edilmesine vesile olmuş. Sündüs katliamı üzerinde 29 yıl geçmesine rağmen acısı ilk günkü gibi tazeliğini kuruyor. Bizler şehit yakınları olarak üzerinden asırlar geçse de gelecek nesillerimize, çocuklarımıza bu vahim olayı aktaracağız. Onlara bu katliamı unutturmayacağız ve taşeronlarını da her zaman şiddetle kınayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından toplanan kalabalık açtıkları büyük Türk bayrağı ile birlikte PKK terör örgütü aleyhine slogan atarak şehitliğe kadar yürüdü. Program şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Programa Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Çohaz, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, şehit yakınları ve Bahçesaraylılar katıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel