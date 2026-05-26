Haberler

Sultanhisar protokolü şehit ailelerini unutmadı

Sultanhisar protokolü şehit ailelerini unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçe protokolü ile birlikte vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğu vurgulandı. Kaymakam Ali Ekber Ateş, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Gerçekleştirilen ziyaret programına İlçe Emniyet Amiri Mehmet Solak, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Göçmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Emre Demirel de katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı