Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte iki öğrenciyi evlerinde ziyaret ederek öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere yönelik ziyaretleri kapsamında Zafer Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rana Cihan ile Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlknur Yücetaş'ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da Kaymakam Ateş'e eşlik etti. Öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Ateş, gençlerin eğitim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Ateş, ailelerine de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı