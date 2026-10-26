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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Demirhan İlkokulu'nda eğitim çalışmalarını değerlendirdi

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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Demirhan İlkokulu'nda eğitim çalışmalarını değerlendirdi
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, Demirhan İlkokulu'ndaki eğitim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşen Ateş, eğitim kalitesi ve öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, Demirhan İlkokulu'nda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde değerlendirerek öğretmenlerle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Demirhan İlkokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Ateş, eğitim öğretim süreçleri, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar ile eğitim kalitesinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Öğretmenlerin eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerini dinleyen Ateş, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarının önemine dikkat çekti. Okuldaki mevcut eğitim faaliyetlerinin de ele alındığı görüşmede, öğrencilerin gelişimini destekleyen çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Madran, okul yöneticileri ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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