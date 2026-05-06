Sultanhisar'da miniklere trafik eğitimi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Kaymakam ve güvenlik birimleri tarafından verilen eğitimde, trafik kuralları ve yaya geçidi kullanımı hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 3-9 Mayıs Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle birlikte Atça Fahriye Dilerek İlkokulu'nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere trafik bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen programda, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarının önemi ve genel trafik kuralları anlatıldı. Eğitim sırasında öğrencilerin merak ettiği sorular da ekipler tarafından cevaplandırıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
