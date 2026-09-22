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Sultanhisar’da ailelerin talepleri yerinde dinleniyor

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Sultanhisar’da ailelerin talepleri yerinde dinleniyor
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde ’Aile Ocağımız Sultanhisar’ projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ve mahalle muhtarlarıyla birlikte şehit Ufuk Demirkıran'ın ailesini ziyaret etti. Kaymakam Ateş, ardından Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Sami Avcı ve ailesinin de hanesine konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet eden Kaymakam Ateş, ailelerin hal ve hatırlarını sorarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Hanelerde gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi alındı. 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulurken, ailelerin talep ve ihtiyaçlarının yerinde dinlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Kaymakam Ateş, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek ailelere sağlıklı ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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