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Sultanhanı İlçe Kaymakamı Hastane İncelemesi Yaptı

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Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçe devlet hastanesinde incelemelerde bulunarak hasta ve yakınlarıyla görüştü.

Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçe devlet hastanesinde incelemelerde bulunarak hasta ve yakınlarıyla görüştü.

Sultanhanı İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sona Çağlar ve Hastane Müdürü Büşra Kılıç'ı ziyaret ederek hastane çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Devlet hastanesindeki hasta memnuniyeti konusunda incelemeler yapan Kaymakam Melikoğlu, incelemelerin ardından vatandaşların sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken bütün çabanın sarf edildiğini söyledi.

İlçe devlet hastanesinde birçok tahlil ve tetkiklerin yapıldığını ve haftanın 5 günü diş hekiminin bulunduğunu, röntgen hizmetinin de verildiğini ifade eden Kaymakam Melikoğlu, hastane personeli ile hasta ve yakınlarını da ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Sohbetin ardından vatandaşlardan şikayet ve taleplerini de alan Kaymakam Melikoğlu, talep ve şikayetlerinde incelenip çözüme kavuşturulacağını kaydetti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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