Sultangazi'de Gastrofest Başladı

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Gastrofest'in açılış töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta şeflerin, gastronomi fakültesi ile aşçılık meslek lisesi öğrencilerinin 3 gün boyunca kıyasıya yarışacağı Gastrofest, ev hanımları yemek yarışmasıyla kapılarını açtı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yapılan yemeklerin tek tek tadına bakarak usta şeflerle birlikte ilk üçe girenleri belirledi.

Gastronomi meraklıları, Sultangazi'de bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi'nin Sultangazi Şefler Zirvesi ve Gastronomi Şefler Federasyonu işbirliği ile düzenlediği 'Şeflerin Sürdürülebilir Tatları' temalı Gastronomi Fuarı, ev hanımları yemek yarışması ile kapılarını açtı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Gastronomi Şefler Federasyon Başkanı Salih Güney, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ev hanımları yemek yarışması

Konuşmaların ardından Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun şef ceketlerini giydi. Gastronomi Şefler Federasyon Başkanı Salih Güney, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a fahri şef unvanını taktim etti. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un da arasında olduğu jüri üyeleri, masaları gezerek ana yemek, hamur işi ve tatlıdan oluşan yemekleri tek tek tadarak puanladı. En başarılı üç ev hanımı yapılan oylamanın sonunda belli oldu. Ana yemekte 1'inci Şermin Güney, 2'inci Rabia Dursun 3'üncü ise Rabiya Metne oldu. Hamur işi kategorisinde 1'inci Emel Yalçınkaya, 2'inci Gülperi Küpeli 3'üncü Diber Karadeniz oldu. Tatlı kategorisinde ise 1'inci Esra Akçakaya, 2'inci Damla Moğol 3'üncü Rukiye Kaymaz oldu. Birincilere airfryer, ikincilere kahve makinesi ve üçüncülere de hamur yoğurma makinesi hediye edildi. Sultangazi Gastrofest 7 Ocak Pazar akşamına kadar devam edecek.

"Sultangazi'de bugün başlayıp pazar gününe kadar devam edecek şekilde marifetlerini sergileyecekleri bir festivalimiz var"

Düzenlenen festival hakkında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de Gastrofest'in 2. sini düzenliyoruz. Güzel bir festival, Gastronomi festivali. Geçen sene çok güçlü bir şekilde geçmişti. Bugün artık alışkanlıkla, 2. sinde çok daha güçlü bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gastronomi Federasyonu'nun işin içerisinde olduğu ve onların güçlü bir şekilde sürece sahip çıktığı bir festival. Sadece hanımlara dair değil. Hanımlar tabii ki bu işin özelinde ama Türkiye'nin en önemli şeflerinin burada olduğu, sadece Türkiye'de değil dünyada da çeşitli ödüller aldıkları ve Sultangazi'de bugün başlayıp pazar gününe kadar devam edecek şekilde marifetlerini sergileyecekleri bir festivalimiz var. Sultangazi'de etkinlik alanımızda festivallerimize güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bazen hemşehri toplulukları ile buluşuyoruz, bazen gençlerle teknoloji alanında farklı programlar yapıyoruz. Ama bugün özellikle son zamanlarda aşçıların yeme içme faaliyetlerinin çok yoğun olduğu insanların bu konuda ilgilerinin çok yüksek olduğu bir dönemde Sultangazi'de de gastronomiye dair festivalin olmaması, olmazdı. Bizde bugün bu festivali burada başlatıyoruz. Pazar gününe kadar devam edecek. Şeflerimizin usta ellerinden çok güzel şeyler göreceğiz ama bizim için çok daha önemli olan husus bütün halkın katıldığı yarışmalarımız olacak. Gençlerin, kadınların, erkeklerin fark etmiyor yediden, yetmiş yediye herkesin kendi yaptıkları yemekler, pastalar, veyahut ta farklı ürünler kendileri tarafından sergilenecek. Yarışmalar olacak ve onlara çeşitli ödüller vereceğiz. Dolayısı ile pazar gününe kadar devam edeceğine göre sadece Sultangazilileri değil gastronomi festivaline katılmak isteyen herkesi İstanbul'un her yöresinden her ilçesinden bütün vatandaşlarımızı Sultangazi'ye davet ediyoruz. Maharetlerini burada sergilesinler. Biz de görelim, yiyelim, içelim, günü geçirelim hep beraber" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL