Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Rize Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı kendi elleriyle vatandaşlara hamsi dağıttı.

Sultangazi'de 6. kez düzenlenen Rize Tanıtım ve Hamsi Festivali'nde 3 ton hamsi dağıtıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Rize Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği festivalde Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı kendi elleriyle vatandaşlara hamsi dağıttı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Rizelilerle Anadolu Kültür Festivali'nde Sultangazi'de Rizelilerle bir aradayız. Kıymetli dernek başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, kıymetli kaymakamımıza herkese gönülden teşekkür ediyorum. Tabi Rize deyince hamsiyle beraber anılıyor. Hamsi deyince sokaklar, caddeler kuyrukla doldu. Bugün Rizeli kardeşlerimiz, Sultangazi'yi hamsiye doyuracaklar. Öyle görünüyor. Tabi mesele sadece hamsi değil. Burada kültür festivali adı altında memleketimizin güzel yanlarını, örf ve adetlerini, gelenek göreneklerini, güzelliklerini tanıtıyoruz. İnsanları bir araya getiriyoruz. Muhabbeti arttırmaya gayret ediyoruz. Birbirini uzun zamandır görmemiş insanların bu bir arada olmaları için hep beraber çalışıyoruz. Yeme içmeye dair kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini de burada yaşatıyorlar. 4 gün boyunca sürdü, bugün aslında finali. Bu finali de inşallah Hamsi Festivali ile yapmış olacağız. Afiyet olsun diyoruz. Yaklaşık üç ton hamsi dağıtılacak. Bol bol yiyecek herkes. Sultangazi hamsilere, muhabbete doyacak inşallah. Herkesi bekliyoruz akşama kadar devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL