Sultandağı'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Sultandağı'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yıl sonu sergisi açıldı. Etkinlikte Türkçe kursunu tamamlayan yabancı kursiyerler şiir okudu, halk oyunları ekibi sahne aldı. Kursiyerlere belgeleri verildi ve yıl boyunca üretilen ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi. Serginin açılışına Kaymakam Hacı Demirci, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte Türkçe kursunu tamamlayan yabancı kursiyerler şiir okudu, halk oyunları ekibi sahne aldı. Kursiyerlere belgeleri verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Safa Turan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her yaştan bireyin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz. Merkezimiz aynı zamanda ilçemizin sosyal hayatına da renk katıyor" dedi. Program sonunda yıl boyunca üretilen ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi, usta öğreticiler çalışmalar hakkında bilgi verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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