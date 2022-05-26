Sultandağı Kent Meydanı yapım çalışmaları sürüyor - Haberler

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, inşaat çalışmalarının devam ettiği Sultandağı Kent Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Sultandağı ilçesinde Sahipata Kervansarayı, Çifte Hamam, Laleli Çeşmesi, Çarşı Camii çevresinin tarihin dokuya uygun olarak düzenlendiği Tarihi Kent Meydanı Projesi tüm hızıyla devam ediyor. İlçeyi ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yiğitbaşı, Kaymakam Murat Demirbilek ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretinde daha sonra kaymakamlığa geçen Vali Yiğitbaşı ardından ilçedeki diğer yatırımlar konusunda brifing aldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel