Kaymakam Demirci ilçeye veda etti

21 Ekim 2024 tarihinden bu yana Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Hacı Demirci, Erzincan'ın İliç ilçesine atanması sebebiyle Sultandağı'na veda etti.

Kaymakam Demirci'nin ilçeden ayrılışı nedeniyle düzenlenen uğurlama programına; kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, idari personel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görev süresi boyunca ilçede yürüttüğü başarılı çalışmalar ve vatandaşla kurduğu samimi bağlarla tanınan Demirci, uğurlamaya gelen herkesle tek tek tokalaşarak helallik istedi.

Uğurma töreninde duygusal anlar yaşanırken, ilçe sakinleri ve mesai arkadaşları Kaymakam Demirci'ye Sultandağı'na sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı