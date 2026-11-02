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Sultandağı İlçe Tarım personeli öğrencilere gıda güvenilirliği eğitimi verdi

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Sultandağı İlçe Tarım personeli öğrencilere gıda güvenilirliği eğitimi verdi
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Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gıda güvenilirliği eğitimi verdi. Eğitimlerde güvenilir gıda tüketimi, hijyen, saklama ve son tüketim tarihi anlatıldı; çocuklarda bilinçli tüketim alışkanlığı hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenilirliği eğitimleri düzenlendi.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere güvenilir gıda tüketimi, kişisel hijyen, gıdaların uygun şartlarda saklanması, son tüketim tarihi ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgi verildi.

Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesinin amaçlandığı eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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