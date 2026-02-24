Haberler

Sultan Şeyhmuz EZ-ZULİ Derneğinden eğitime ve sağlığa destek ziyareti

Sultan Şeyhmuz EZ-ZULİ Derneğinden eğitime ve sağlığa destek ziyareti
Güncelleme:
Diyarbakır'da faaliyet gösteren Sultan Şeyhmuz EZ-ZULİ Derneği, eğitime ve sağlığa vurgu yapmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk'ü ziyaret etti. Dernek, kamu kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmek için bir dizi temas gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Sultan Şeyhmuz EZ-ZULİ Derneği, eğitime ve sağlığa verdikleri önemi göstermek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk'ü makamlarında ziyaret etti.

Sultan Şeyhmuz EZ-ZULİ Derneği Başkanı Av. Ahmet Baysal ve Başkan Yardımcısı Mehmet Yasin Aslan, kamu kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi temas gerçekleştirdi. Heyet, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nu ve İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ile bir araya geldi.

Ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

