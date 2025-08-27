Süleymaniye Camii'nde Hırsızlık: Tarihi Mozaikler Çalındı

İstanbul'daki 467 yıllık Süleymaniye Camii'nde ziyaretçilerin çaldığı öne sürülen mozaik taşlar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında yer alan 467 yıllık Süleymaniye Camii'nde hırsızlık yaşandı. Tarihi caminin içerisinde bulunan mozaik taşların ziyaretçiler tarafından çalındığı öne sürüldü. Caminin dışarı bakan pencerelerin nişlerinde yer alan Çini mozaiklerle ilgili restorasyon çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Fatih'te bulunan Tarihi Süleymaniye Camii, hırsızların hedefi oldu. Camii'nin dışarı bakan pencerelerin nişlerinde yer alan Çini mozaiklerin ziyaretçiler tarafından çalındığı iddia edildi. Camideki pencerelerde boşluklar olduğu fark eden çalışanlar bazı pencerelerin önündeki mozaiklerde eksiklikler olduğunu gördü. Bunun üzerine daha fazla zarar görmemesi için boş olan taşların yerleri ahşap kapılarla kapatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor

Süleymaniye Camiinde yaşanan hırsızlık iddialarının ardından güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Konu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Süleymaniye Camii harim ve kadınlar mahfili pencere içlerinde yer alan taş kakma döşemenin kakma taşlarının ziyaretçilerin yanlarında taşıdığı anahtar vb. cisimlerle sebebi bilinmeyen sebeplerle yerlerinden söküldüğü tespit edilmiştir. Zarar verilen taş kakma döşemelerin taş cinsi bilinmekte, rölövesi ve restorasyon projesi bulunmakta olup onarımına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Yerinde mevcut bulunan taş kakmalar korumaya alınacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

