Süleyman Girgin: "Kesin Korunacak Alanlar Öncelikle AKP'den Korunmalı"

ORTACA, MUĞLA (ANKA) -

ESMA TURAN

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme'nin SİT koruma statüsünün değiştirilmesini TBMM gündemine taşıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Girgin, "Kesin korunacak alanlar olarak tescil edilmiş yerler öncelikle AKP iktidarından korunmalı" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerindeki Sarıgerme ve Kayacık sahillerini kapsayan kısımda "kesin korunacak hassas alan" içinde kalan yerlerin SİT koruma statüsünün değiştirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"İKTİDAR KESİN KORUNACAK ALANLARA KESİN RANTA AÇILACAK ALAN DİYE BAKIYOR"

Girgin, "Ormanları, koyları, plajları ile Türkiye'nin en güzel köşelerinden birinde daha doğal koruma alanları değiştirildi. İktidarın kesin korunacak alanlara kesin ranta açılacak alan diye baktığının bir örneği daha. Muğla Ortaca ve Dalaman'daki yerlerin SİT koruma statüsünün oldubittiye getirilerek düşürülmesi kabul edilemez. Kesin korunacak alanlar olarak tescil edilmiş yerler öncelikle AKP iktidarından korunmalı" dedi.

"BİR YAĞMALAMA BİTMEDEN DİĞERİ BAŞLIYOR"

Girgin, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı bu alanın statüsünü neden ve hangi gerekçe ile düşürmüştür. Amaç, yapılaşmaya açmak mıdır? Bu bölgeyi hangi yandaş rantçılar gözüne kestirdi de sipariş üzerine bu karar çıkarıldı? Bu karar da kamu yararı var mıdır? Yerel yönetimlerin, STK'ların ve orada yaşayan insanların bilgisi ve rızası var mıdır? Kimin malını oldubittiye getirerek peşkeş çekmeye hazırlanıyorsunuz? Muğlalılar, bu iktidar ve onun rantçılarından hangi bölgeyi koruyacaklarını bilemez oldular. Bir yağlama bitmeden bir diğeri başlıyor. İktidara sesleniyoruz, halka rağmen yapmayacaksınız, yaptırmayacağız.

"ERDOĞAN GİDİCİ, HALK KALICI"

Erdoğan, 'benden sonrası tufan' anlayışı ile hareket etmektedir. O gidecek, kesin ama bu ülke halkı bir yere gitmeyecek, bu topraklar üzerinde alıcı. Çoluğuyla çocuğuyla, torunlarıyla nesilden nesile bu ülke toprakları üzerinde yaşamaya devam edecekler. Dolayısıyla çocuklarına yaşanası bir ülke bırakmaya kararlılar, kararlıyız. Bu konuda kısa vadedeki en önemli adım da şüphesiz; AKP iktidarının bu giderayak hız verdiği talana karşı mücadele etmektir. Muğla Büyükşehir Belediyemiz de bu karara dair itiraz ve yargı sürecini takip ediyor. Hep beraber hem Sarıgerme'nin hem de Kayacık sahilini korumaya kararlıyız. Muğla'nın talan edilmesine asla fırsat vermeyeceğiz."

"YAPILAŞMAYA MI GİDİLECEK?"

Girgin, konuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Girgin, şu soruları yöneltti:

"Bu alanın statüsü neden ve hangi gerekçe ile değiştirilmiştir? Bu kararda bir kamu yararı var mıdır? Varsa nedir? Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, halkın görüşü alınmış mıdır? Alınmadı ise neden? SİT koruma statüsünün oldubittiye getirilerek değiştirilmesi, yeni bir rant planı olduğuna işaret değil midir? Bu alanlarda yapılaşmaya gidilecek midir? Statü düşürülmesi kararını iptal etmeyi düşünüyor musunuz?"