Sulama kanalında ölen Kaan, evden pasta alacam diyerek çıkmış

Adana'da girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Celil Kaan'ın yüzme bilmediği, arkadaşlarına uyarak kanala girdiği ortaya çıktı. Babası da 6 sene önce iş kazasında vefat eden çocuğun annesi, "Pasta alacağım diyerek beni öptü gitti. Benim cennet kuşum gitti. Oğlum sen çok sessizdin" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Mustafa Tuğran Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Celil Kaan Mankay (14), Salı günü okuldan 3 arkadaşıyla birlikte Merkez Yüreğir ilçesinde Yeşil Bulvarda ki sulama kanalına girdi. 4 çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. 3 çocuk sulama kanalından kendi imkanlarıyla çıkarken yüzme bilmediği öğrenilen Celil Kaan kayıp oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Celil Kaan Mankay'ı sulama kanalından çıkarttı ancak sağlık ekipler, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni dün otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ailelerine yalan söylemişler

Sulama kanalında yüzmeye giden Celil Kaan'ın annesine, 'Arkadaşımın doğum gününü kutlayacağız. Pasta alacağız, para verir misin?' diyerek evden çıktığı öğrenildi. Diğer 3 çocuğunda ailelerine yalan söyleyerek evden çıktıkları ve kanalda buluştukları ileri sürüldü. 2 kız kardeşi daha olan Celil Kaan'ın babası Beşir'in 6 sene önce iş kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük çocuğunda o günden sonra dışarıya pek çıkmadığı son 1 aydır arkadaşlarıyla takıldığı belirtildi.

Anne gözyaşlarına boğuldu

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde taziyeleri kabul anne Sevgi Mankay (40), "Arkadaşlarımın doğum günü pasta alacağım dedi. Bende para verdim öptü gitti. Ben ne diyeyim. Benim cennet kuşum gitti. İçim yanıyor. Benim oğlum hiç dışarı çıkmazdı. 1 ayın içerisinde hep çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı. - ADANA