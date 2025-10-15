Haberler

Şuhut'ta Yangın Tatbikatı: Öğrenciler Yangın Güvenliğini Öğrendi

Şuhut'ta Yangın Tatbikatı: Öğrenciler Yangın Güvenliğini Öğrendi
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yangın tatbikatında itfaiye ekipleri, öğrencilere yangın güvenliği konusunda eğitim verdi. Öğrenciler, yangın söndürme tüpleri ile ateşi söndürme deneyimini yaşayarak uygulamalı bilgi edinme fırsatı buldular.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde itfaiye ekipleri Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla yangın tatbikatı düzenledi.

Gerçekleştirilen tatbikatta İtfaiye personelleri yangın güvenliği konusunda öğrencilere detaylı bilgiler verirken yaşanabilecek yangın durumunda panik yapmadan nasıl hareket edilmesi gerektiğini de örneklerle gösterdi. Tatbikatın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise öğrencilerin bizzat yangın söndürme tüpleriyle ateşi söndürme deneyimi yaşaması oldu. Öğrenciler, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangın tüplerini kullanarak kontrollü bir şekilde oluşturulan ateşi söndürdüler. Bu sayede teorik bilgilerini uygulamalı şekilde pekiştirme fırsatı buldular. - AFYONKARAHİSAR

