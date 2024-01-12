Şuhut'ta Regaip Kandili Coşkusu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

Şuhut İlçe Müftülüğü 'nün tertip ettiği Regaip Kandili programı Merkez Büyük Camide yatsı namazının ardından idrak edildi. Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, ilçe merkez din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlid-i şerif ve ilahiler okundu. Regaip Kandili Müftü Ayteken'in duası ile son bulurken Şuhutlu binlerce vatandaş ise camide ibadet ederek Regaip Kandil'ini idrak etti. - AFYONKARAHİSAR