Şuhut'ta Düğün Merasiminde Damada Esprili Hediye

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde damadın arkadaşları, düğününde gelinlik süsleriyle hazırlanmış bir kuzu hediye ederek ilginç bir anı yaşattı. Bu sıra dışı jest, davetliler ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde unutulmaz anların yaşandığı bir düğün merasiminde damada sıra dışı bir hediye takdim edildi.

İlçede küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hasan Ali Karanlık ile Ezgi Karanlık çiftinin düğününde, damadın arkadaşları Abdullah Yakşi, Mevlüt Şen, Fatih Arık ve Hüseyin Özdemir, ilçede uzun süre konuşulacak ve görenleri hayrete düşürecek bir ilke imza attı.

Damadın arkadaşları, "Kuzucu adama hediye olarak kuzu yakışır" diyerek süslenmiş bir kuzuyu düğün salonuna getirip, yeni evli çifte hediye etti. Kuzu, gelinlik süsleriyle hazırlanarak davetlilerin önünde damada takdim edildi. Düğüne katılan misafirler bu anlamlı ve esprili jesti büyük bir ilgiyle izledi.

Renkli anların yaşandığı hediye merasimi, hem davetlilerin hem de sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
