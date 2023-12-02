Şuhut'da Filistin için hayır çarşısı kuruldu

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şuhut Şubesi ile Kadın ve Gençlik Kolları, Filistin'deki mağdurlara destek olmak amacıyla 'Gazze ve Gazeli' nin Yanındayız' sloganıyla hayır çarşısı kuruldu.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şuhut Şubesi ile Kadın ve Gençlik Kolları, Filistin'deki mağdurlara destek olmak amacıyla 'Gazze ve Gazeli' nin Yanındayız' sloganıyla hayır çarşısı kuruldu.

Şuhut Belediye Meydanı'nda yapılan hayır çarşısında Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Müftü Fatih Aytekin, din görevlileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Hayır çarşısının açılışında vatandaşların gelerek alışveriş yapıp katkı vermeleri bizleri mutlu edecektir diyerek konuşan Aytekin sözlerine şu şekilde devam etti:

"Asırlardır ceddimiz zalimlere engel, mazlumlara şemsiye oldu. Bu geçmişte olduğu gibi bugün de böyle. İnşallah gelecekte de böyle olacak. Yardımların orada çoluk çocuk demeden herkesi yakan ateşi söndürmek için bir damla su misali katkı sunacağı inancındayız. Bu katkıyı genişletmek için hayır çarşımızı açtık." - AFYONKARAHİSAR