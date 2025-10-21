Şuhut Anadolu Lisesi'nden Gazze için Hayır Çarşısı
Afyonkarahisar Şuhut Anadolu Lisesi, 'ÇEDES Gazze İçin Seferber' temalı bir hayır çarşısı düzenledi. Öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı ürünler büyük ilgi gördü ve elde edilen gelir Gazze'deki mağdurlara bağışlanacak.
Afyonkarahisar Şuhut Anadolu Lisesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atarken, okulda 'ÇEDES Gazze İçin Seferber' temalı hayır çarşısı düzenlendi.
Hayır çarşısında öğrencilerin el emekleriyle hazırladığı birbirinden farklı ürünler kısa sürede tükendi. Öğrencilerin gönüllü çalışmaları ve vatandaşların yoğun ilgisi sayesinde, etkinlikte ciddi bir bağış meblağı toplandı. Elde edilen gelirin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gazze yardım hesabına gönderilerek, bölgedeki mağdurlara destek sağlanacağı belirtildi.
Okul Müdürü Halit Çalış, etkinliğe katkı sunan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel