Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden alaca şehitliğine ziyaret

Ermeni zulmü ile şehadete erenlerin Erzurum'daki ebedi istirahatgahı olan Alaca Şehitliği, Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi.

Ermeni zulmü ile şehadete erenlerin Erzurum'daki ebedi istirahatgahı olan Alaca Şehitliği, Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi.

Şehitler, Dualar Eşliğinde Anıldı

Her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin sözde Ermeni soykırımını tanıması için dünyadan sesler yükseldi. Bu asılsız iddialara karşı bir cevap da Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesinden geldi. 105 yıl önce eli kanlı Ermeni-Taşnak çetelerinin, 9-10 Mart gecesi Alaca'ya girerek kısa bir sürede köyü harabeye çevirdikten sonra çoğunluğu kadın, çocuk ve ihtiyardan oluşan 278 kişiyi samanlıklara doldurarak yaktıkları vurgulanan törende şehitler dualar eşliğinde anıldı.

Öğrenciler, Ermeni Soykırımı Yalanına Karşın Bilgilendirildi

Bu meselenin yıllardır emperyalist devletler tarafından Türkiye'yi dünya siyaset arenasında köşeye sıkıştırmak ve kendi siyaset emellerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlamak amacıyla gündemde tutulduğunu dile getiren Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle: "Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi olarak Ermeni Diaspoarasının necip Türk milletine atmaya çalıştığı soykırım iftirasına karşı öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla buradayız. Yüreğinde vatan ve millet sevgisini hisseden öğrencilerimiz ecdatlarına ve şanlı tarihlerine sahip çıkıyor" diye konuştu.

Türk yurdunda yaşayan Ermenilere yönelik zorunlu hale gelen sevk ve iskan politikasının, olayın gerçekleştiği dönem ve şartlar göz önünde alındığında, her yönüyle insani yönü ağır basan ve haklı bir uygulama olduğuna değinilen Karagülle; Ermenilerin çok sayıda Türk'ü öldürdüğü, o dönemdeki resmi belgelerde yer almasına rağmen, dünya kamuoyunun bu asıl belgeleri görmezlikten gelerek siyasi amaçları için bilimsel eserlerde başvurulmayacak kaynakları temel aldığını, bu tutumun da Türkiye'nin haklı olduğunu kanıtlar nitelik taşıdığını ifade edildi.

Program; Eğitimci-Yazar Abdurrahman Zeynel'in günün anlamına yönelik yaptığı konuşma ve ardından şehitlerin anılmasıyla sona erdi.

Rektör Çomaklı: "Üniversitemiz, İddiaları Çürüten Çalışmaların Altına İmza Atmıştır"

Her 24 Nisan geldiğinde bazı kişi ve gruplar ile çeşitli ülkelerin Türkiye'yi suçlamak için adeta yarışa girdiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ermenilerin geçmişten bu yana batılı devletlerin yönlendirmesiyle soykırım iddialarını gündemde tuttuğunu belirtti.

Gerek Atatürk Üniversitesi Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi tarafından gerekse diğer kurumlarca yapılan çalışmaların bu iddiaları temelden çürüttüğünü, aksine bölgede yapılan araştırma neticesinde Ermenilerin bölge halkına zulmettiğinin ortaya çıkmış olmasına rağmen bilimsel zeminde değil de siyasi olarak bu iddiaları sürdürdüklerini aktaran Rektör Çomaklı: "Tarihimizin en acı olaylarını yaşadığımız bu tarihlere şahitlik eden vatandaşlarımız, bu vahşeti yaşayan en önemli tanıklarımızdır. Bunların yanında toplu mezarlar yapılan zulmün bir diğer önemli kanıtıdır. Bu topraklarda 1914 ile 1922 arasında 518 bin Müslüman Türk, Ermeni çetelerce öldürülmüştür. Hepsinin belgeleri mevcuttur. Bunun farkında olan Ermeni Diasporası ise olayı sürekli siyasi zeminde tutarak kendini haklı çıkarmaya çalışmaktadır ama ne yaparsa yapsınlar yaşanılan gerçekleri asla yok edemeyecekler. Atatürk Üniversitesi olarak da bu konuda verdiğimiz mücadele sonuna kadar devam edecek" dedi. - ERZURUM