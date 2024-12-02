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SUBÜ Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı

SUBÜ Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, soğuk havalarda gıda bulmakta zorlanan sokak hayvanları için etkinlik düzenleyerek mama dağıttı. Öğrenciler, bu faaliyet ile hayvanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçladı.

SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencileri ile Turizm Yöneticileri Topluluğu ve Genç Kalite Topluluğu öğrencileri, hava sıcaklıklarının düşmesi ile gıda bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtma etkinliği gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri ile Turizm Yöneticileri Topluluğu ve Genç Kalite Topluluğu öğrencileri; hava sıcaklarının düşmesi ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama dağıtımı yaptı. Paketler halinde kedi ve köpek maması hazırlayan öğrenciler, gün boyunca Sapanca sokaklarında gezerek hayvanları besledi. Sokaklarda yaşayan hayvanların çeşitli zorbalıklar ve sıkıntılarla karşılaştıklarını belirten öğrenciler, özellikle soğuk havalarda gıda bulma sıkıntısına dikkat çekerek bu anlamda bir farkındalık çalışması hayata geçirmeye çalıştıklarını vurguladılar. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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