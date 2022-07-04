SUBÜ'lü öğretim üyesi açıkladı: "Amerikan beyaz kelebeği değil, çayır tırtılı" - Haberler

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SUBÜ'lü öğretim üyesi açıkladı: "Amerikan beyaz kelebeği değil, çayır tırtılı"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SUBÜ'lü öğretim üyesi açıkladı: 'Amerikan beyaz kelebeği değil, çayır tırtılı'

SUBÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Sakarya'da yoğun bir şekilde görülen, tarıma zarar verici istilacı Amerikan beyaz kelebeği olarak tanımlanan böceklerin çayır tırtılı kelebeği olduğunu ve tarımsal olarak ayçiçeği dışında bir sorun oluşturmadığını söyledi.

SUBÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Sakarya'da yoğun bir şekilde görülen, tarıma zarar verici istilacı Amerikan beyaz kelebeği olarak tanımlanan böceklerin çayır tırtılı kelebeği olduğunu ve tarımsal olarak ayçiçeği dışında bir sorun oluşturmadığını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Oğuz Özdemir, son günlerde Sakarya'da görülen yoğun kelebek ilişkin olarak şehirde yaşayan vatandaşları ve fındık çiftçilerini aydınlatmak amacıyla açıklamalarda bulundu. Özdemir, böceğin Amerikan beyaz kelebeği değil, çayır tırtılı olduğunu kaydetti. Panik yapılması gereken bir durum olmadığını ve böceğin Amerikan beyaz kelebeği değil çayır tırtılı olduğunu belirten Özdemir, "Bu dönemde fındık bahçelerinde yaptığımız gözlemlerde Amerikan beyaz kelebeğinin ilk jenerasyonu için önemli bir yoğunluk olmadığını tespit ettik. Halihazırda şehrimizde yoğun olarak görülen çayır tırtılı kelebekleri polen tozu ve nektar ile beslenerek yaklaşık 2 hafta yaşıyorlar. Bu böcek türü bu yıl görüldüğü gibi uygun ekolojik şartlarda nadiren salgın yapmakta ve sonraki yıllarda neredeyse hiç görülmemektedir. Çayır tırtılının ayçiçeği haricindeki tarımsal ürünler için ekonomik bir önemi yoktur. Ayçiçeğinde ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın entegre mücadele teknik talimatları uygulanarak zararlının kontrolü kolaylıkla sağlanabilir. Böceğin bu zamana kadar tarımsal üretimde ayçiçeği dışında önemli bir sorun oluşturmamasına rağmen çayır tırtılının çok sayıda konukçusunun bulunması nedeniyle tedbir amacıyla zararlı dikkate alınmalıdır. Böceğin yumurtalarını yabancı otlara bırakarak ilk iki larva dönemini yabancı otlarda geçirmesi nedeniyle başta ayçiçeği üretim alanları olmak üzere meyve bahçelerinde yabancı ot mücadelesinin ve yonca, fiğ gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi böceğin yoğun popülasyonunu düşürmek için alternatif önlemler olarak uygulanabilir" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Oğuz Özdemir Sakarya Yerel Haberler

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