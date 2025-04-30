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SUBÜ Girişimci Mühendisler Topluluğu'ndan Renkli Okullar Projesi

SUBÜ Girişimci Mühendisler Topluluğu'ndan Renkli Okullar Projesi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Girişimci Mühendisler Topluluğu, ÜNİDES projesi kapsamında dört ilkokulun duvarlarını renklendirerek öğrencilere oyunlar oynadı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

SUBÜ Girişimci Mühendisler Topluluğu, ÜNİDES projesi çerçevesinde Serdivan'da bulunan 4 ilkokulun duvarlarını renklendirdi ve öğrencilerle oyunlar oynadı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Girişimci Mühendisler Topluluğu'nun, 'Gönülden Dokunuşlarla Renkli Okullar' başlıklı projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanmıştı. Topluluk üyesi öğrenciler proje çerçevesinde Serdivan'da bulunan Fatma Özkan İlkokulu, Yukarıdereköy İlkokulu, Aşağıdereköy İlkokulu ve Çubuklu İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirerek okulların duvarları renklendirdi ve minik öğrencilerle oyunlar oynadı. Projenin sonunda okullara akıl ve zeka oyunları seti, üçlü top seti, balon ve atlama ipi hediye edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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