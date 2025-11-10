Haberler

SUBÜ'den Uluslararası Öğrencilere Türk Halk Müziği Etkinliği

SUBÜ'den Uluslararası Öğrencilere Türk Halk Müziği Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği Türk Halk Müziği etkinliği ile Anadolu'nun müzik kültürünü tanıttı. Etkinlikte ünlü sanatçılar sahne alırken, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da katılımcılara hitap etti.

SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri çerçevesinde 'Türk Halk Müziği' etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından, üniversiteye yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek gayesiyle 'Türk Halk Müziği' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, Anadolu'nun müzik kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Programda Doç. Dr. Can Doğan, bağlama sanatçısı Hasan Hüseyin Genç, Erhan Kaskatı, Yücel Taşkın ve Umur Can Aksu sahne aldı. Sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle farklı yörelerden türküler sundu. Etkinlikte konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bizlerin gönüllerine hitap eden değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Türküler yürekte hissedilir, sizlerin de bunu yürekten hissettiğinizi düşünüyorum. Etkinliği gerçekleştiren SADEM müdürü hocamıza ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.