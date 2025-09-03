SUBÜ'den 'Bilinçli Aileler, Eğitimli Çocuklar' Projesi

SUBÜ Gastronomi Topluluğu, ÜNİDES kapsamında desteklenen "Bilinçli Aileler, Eğitimli Çocuklar" isimli proje ile fındık işçiliğinde çocukların karşılaştıkları sorunlar farklı boyutlarıyla ele alınarak, ailelerin bilinçlenmesi ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunulması hedeflendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gastronomi Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Bilinçli Aileler, Eğitimli Çocuklar" adlı projelerini hayata geçirdi. Topluluk Akademik Başkanı Araştırma Görevlisi Elif Kaymaz, Klinik Psikolog Öğretim Görevlisi Tuğba Tosun ve Diyetisyen Özgür Haykır'ın katkılarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, fındık işçiliğinde çocukların karşılaştıkları sorunlar farklı boyutlarıyla ele alındı.

Proje süresince çocukların psikolojik durumları, eğitim hayatlarının sürdürülebilirliği ve temel haklarının korunmasının önemine yönelik çalışmalar yapıldı. Çocukların yaşadıkları zorluklar değerlendirilirken ailelere de bu süreçte nasıl bilinçli destek olunabileceğine dair bilgiler aktarıldı.

Ayrıca, çocukların büyüme ve gelişim süreçlerinde sağlıklı beslenmenin kritik rolü vurgulanarak, besin dengesi ile yeterli ve dengeli beslenmenin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı. Projenin sonunda ise çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı. Proje hakkında açıklamada bulunan Gastronomi Topluluğu Akademik Başkanı Araştırma Görevlisi Elif Kaymaz, proje ile çocukların eğitimden uzaklaşmadan sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin, ailelerin bilinçlenmesinin ve toplumda çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. - SAKARYA