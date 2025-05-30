SUBÜ'de Seramik Atölyesi Etkinliği Düzenlendi

SUBÜ Malzeme ve İmalat Topluluğu, öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla 'Seramik Atölyesi' etkinliği düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Malzeme ve İmalat Topluluğu tarafından öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarabilecekleri 'Seramik Atölyesi' etkinliği düzenlendi. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, el becerilerini geliştirme imkanı buldu. Etkinlik boyunca katılımcılar, seramik şekillendirme ve temel kalıplama tekniklerini öğrenerek kendi özgün tasarımlarını yaptı. Ortaya çıkan eserlerin etkinlik sonunda yayınlanan sunumla paylaşılması, tüm katılımcılara birbirlerinin çalışmalarını görme ve değerlendirme fırsatı sundu. - SAKARYA