Su Kanalında Sıkışan Yılan Kurtarıldı

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Su Kanalında Sıkışan Yılan Kurtarıldı
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Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde, su kanalının duvarına sıkışan 2 metre uzunluğundaki yılan, balık tutmaya giden iki vatandaş tarafından kurtarıldı. Yılan, kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

Su kanalının duvarına düşen yılanı böyle kurtardılar

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde su kanalının duvarından çıkmaktan zorlanıp bitkin düşen yılanı iki vatandaş kurtardı.

Çağlayan Beldesinde balık tutmaya giden iki arkadaş, su kanalının duvarından yukarı çıkmaya çalışan yaklaşık boyu 2 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştılar. Yılanın yorgunluktan yukarı çıkmayı başaramadığını gören iki kişi ellerine aldıkları ağacın dalıyla yılanı kurtardılar.

Yukarı çıkarılan yılan doğaya salındı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel
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