STM İDEF 2025'te Yeni İHA ve Akıllı Mühimmat Sistemi Tanıttı

STM'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği çoklu mühimmat taşıyabilen yeni İHA'sı BOYGA-B ile Akıllı Mühimmat Sistemi TUNGA'yı, STM VTOL ve FPV dron çözümleriyle İDEF fuarında göz dolduruyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Rusya, Ukrayna savaşıyla FVP dronların ne kadar çok aktif bir şekilde kullanıldığında daha da faydalı olabildiğini gördük. STM olarak da FVP dronlara anti-personel harp başlığı hem zırh delici mühimmat başlık, hem bir çok ekstra yetenekler kattık. Bunların arasında fiber optik kabloyla uçmak da var. Bu sayede savaş alanında çok yoğun bir şekilde yaşanan elektronik harbe karşı dayanımlı dron sistemlerini geliştirmiş olduk" dedi.

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli çözümleriyle öne çıkan STM, taktik sahada oyun değiştirici etkiler oluşturacak iki yeni ürününü görücüye çıkardı. STM, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, mühimmat bırakma kabiliyetine sahip döner kanatlı İHA çözümü BOYGA-B ve bu sistemle entegre çalışabilen TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi'ni ilk kez kamuoyuna tanıttı.

Keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hassas mühimmat bırakma görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen BOYGA-B; iki adet 81 milimetre mühimmat sisteminin yanı sıra akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Bu sistemle birlikte tanıtılan, anti-personel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen TUNGA ise, görüntü işleme veya GNSS tabanlı güdüm kabiliyeti, modüler yapısı ve yaklaşma tapalı infilak özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca FVP dron çözümleriyle dikkat çekiyor.

BOYGA-B, taktik alanda keşif-gözetleme, hedef angajmanı ve mühimmat bırakma görevlerini yerine getirmek üzere geliştirilmiş yüksek hassasiyetli bir taşıyıcı platformu olarak öne çıkıyor. GNSS olmayan veya karıştırılmış ortamlarda görev icra edebilen BOYGA-B, 8 kilogram mühimmat taşıma kapasite ile birden fazla ve farklı mühimmat taşıyabiliyor. Salan mekanizması sayesinde hedef üzerine mühimmatları yüksek hassasiyetle bırakıyor. TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi ise, STM'nin anti-personel görevler için geliştirdiği süzülen güdümlü bir mühimmat. Bin 750 gram harp başlığına sahip TUNGA, EO/termal görüntüleme sistemleri ve görüntü işleme algoritmaları sayesinde yüksek hassasiyetle hedefe angaje olabiliyor. Kendini imha seçenekleriyle de güvenli kullanım sağlayan TUNGA, STM'nin geliştirdiği BOYGA-B İHA'dan bırakılmasının yanı sıra farklı platformlara entegre edilebiliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Neredeyse bir çok ürünümüzü getirdik ama bir çok yeni ürün lansmanımız da var. KARGU'muz BOYGA'mız çok uzun süredir envanterde zaten. Burada BOYGA-B'miz var. BOYGA 81 milimetre havan mühimmatı bırakan bir dron platformuydu. BOYGA-B ile hem birden fazla mühimmat bırakabilme hem de drondan dron bırakabilme konseptini de çalışıyor olacağız. Yine VTOL dronumuz da var. VTOL ile hem çok daha uzun mesafelere daha uzun menzillere FVP dron olsun yine ilk kez lansamanını burada yaptığımız TUNGA akıllı mühimmatımız var. Onu bırakmak gibi yetkinlikler kazanmış olacak. BOYGA-B ile birden fazla mühimmat taşıyacağız. VTOL ile daha uzun mesafelere daha fazla sayıda platform, mühimmat olsun onları entegre etme şansımız olacak" diye konuştu.

"FVP dronlara anti-personel harp başlığı hem zırh delici mühimmat başlık hem bir çok ekstra yetenekler kattık"

FVP dronların daha etkili olabilmesi için zırh delici mühimmat başlıkla ekstra yetenek kazandırdıklarını söyleyen Güleryüz, "Rusya, Ukrayna savaşıyla FVP dronların ne kadar çok aktif bir şekilde kullanıldığında daha da faydalı olabildiğini gördük. STM olarak da FVP dronlara anti-personel harp başlığı hem zırh delici mühimmat başlık hem bir çok ekstra yetenekler kattık. Bunların arasında fiber optik kabloyla uçmak da var. Bu sayede savaş alanında çok yoğun bir şekilde yaşanan elektronik harbe karşı dayanımlı dron sistemlerini geliştirmiş olduk" ifadelerini kulandı.

Konuşmasına devam eden Güleryüz, " Bizim Herkes Projesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz GNSS olmayan ortamlarda dronların uçmasında yaşanan sıkıntılarını gidermek üzere aslında görüntü işlemeye yapay zekayla elinizde bir harita varsa, fotoğraf varsa konumlanarak tamamen bu sistemlerden bağımsız uçuş yapabilen dronları da IDEF'te sergiliyoruz. Özellikle Rusya Ukrayna savaşında FPV dronlar etkin bir şekilde kullanıldığında son derece başarılı sonuçlar elde edilebiliniyor. Kullanacak personelin iyi eğitilmesi gerekiyor. Biz STM olarak bunların hepsine mühendislik çözümleri de katarak aslında daha kolay kullanılabilen ama bir taraftan esnek. Esnek şu anlamda anti personel başlık takabileceğiniz ya da zırh delici mühimmat takabileceğiz FVP dron ailesi geliştirdik" dedi. - İSTANBUL