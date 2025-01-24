Starlink uyduları Bitlis gökyüzünde görüntülendi
Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından gönderilen Starlink uyduları, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Van Gölü semalarında heyecan verici bir görüntü oluşturdu.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Van Gölü semalarında görüldü. Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KAMERALARCA KAYDEDİLDİ
Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Rahva bölgesinden bakıldığında Van Gölü üzerinde birbiri ardına sıralanmış ışıkları görenler cep telefonları kameralarına sarıldı. Dikkat çekici görüntüleri ölümsüzleştiren vatandaşlar, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularını görüntülemeyi başardı.