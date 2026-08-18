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Afyonkarahisar'da Stajyer Öğrencilere Gıda İşletmelerinde Teknik Gezi

Afyonkarahisar'da Stajyer Öğrencilere Gıda İşletmelerinde Teknik Gezi
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, staj yapan öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmak amacıyla Sultandağı ilçesinde gıda işletmelerine teknik gezi düzenledi. Öğrenciler, üretim süreçlerini, hijyen uygulamalarını ve gıda güvenilirliği çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu tür saha çalışmalarının il genelinde devam edeceği bildirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde staj eğitimlerine devam eden öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla teorik eğitimin yanı sıra saha çalışması ve teknik gezi programı gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede Sultandağı ilçesinde stajyer öğrencilere yönelik, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine teknik gezi ve inceleme programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrenciler; gıda işletmelerindeki üretim süreçlerini, hijyen uygulamalarını, gıda güvenilirliğine yönelik çalışmaları ve işletmelerde yürütülen teknik uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan staj eğitimleri, saha çalışmaları ve teknik gezilerin il genelinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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