Srebrenitsa soykırımının 31. yıl dönümünde İstanbul Boğaz köprülerine pankartlar asıldı

Türkiye Bosna Sancak Derneği, Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 31. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Boğazı'na pankartlar astı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'de Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımda resmi rakamlara göre 8 bin 372 Boşnak katledilmişti. Aradan geçen 31 yılda mezar yerleri hala belirlenemeyen yüzlerce soykırım kurbanı olduğu belirtilirken, Türkiye Bosna Sancak Derneği, soykırıma dikkat çekmek ve Srebrenitsa'da yaşamını yitiren Boşnakları anmak için anlamlı bir çalışmaya imza attı. İki kıtayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine Srebrenitsa Boşnak soykırımını anmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla pankartlar asıldı. Her biri 220 metrekare büyüklüğündeki pankartlarla "Kıtaları Birleştiren Noktadan Tüm Dünyaya Haykırıyoruz, Unutma Unutturma" mesajı verildi. Öte yandan 1992-95 yılları arasında Bosna Hersek'te yaşanan katliam ve soykırımlarda 200 binin üzerinde Boşnak yaşamını yitirmiş, yüzbinlercesi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Srebrenitsa başta olmak üzere Bosna Hersek'in pek çok şehrinde sistematik soykırım ve etnik temizlik suçları işlenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı