Spirit Airlines, yakıt krizi nedeniyle 34 yılın ardından faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı

ABD'de İran savaşı nedeniyle jet yakıtı maliyetlerinin artmasıyla iflasın eşiğine gelen havayolu şirketi Spirit Airlines, hükümet ile gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşmaya varılmaması sonucu 34 yılın ardından faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

İran savaşı, havacılık sektörünü de vurdu. ABD'de düşük fiyatla hizmet sunan ve yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden 34 yıllık havayolu şirketi Spirit Airlines, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. İran savaşı öncesinde son 2 yılda 2 kez iflas başvurusunda bulunan şirket, savaşla birlikte artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Havayolu şirketi son olarak Trump yönetiminden beklediği 500 milyon dolarlık kurtarma paketini alamadı. Şirketten yapılan açıklamada, faaliyetlerin düzenli bir şekilde sonlandırılacağı ve tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, "Maalesef şirketin çabalarına rağmen yakıt fiyatlarındaki son önemli artış ve şirket üzerindeki diğer baskılar, Spirit'in mali görünümünü önemli ölçüde etkiledi" denildi.

Sektörde İran savaşından kaynaklanan yakıt krizinden etkilenen ilk şirket Spirit Airlines oldu. Spirit'in yeniden yapılandırma planı, 2026'da jet yakıtı maliyetlerinin 2.24 dolar, 2027'de 2.14 dolar olacağını varsayıyordu. Ancak fiyatlar Nisan ayı sonuna kadar 4.51 dolara yükseldi ve bu durum, havayolu şirketinin yeni finansman olmadan ayakta kalmasını imkansız hale getirdi.

Havacılıkta kriz

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından kapatılması sonucu petrol fiyatları fırlamış, küresel havayolu şirketleri iki kattan fazla artan jet yakıtı fiyatlarıyla mücadele etmeye başlamıştı. - FLORIDA

