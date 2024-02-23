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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eğitime Verdiği Değeri Vurguladı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN Programı kapsamında gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde eğitime verdiği değeri vurguladı. Vali Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitime sahip çıkmanın memleketin geleceğine sahip çıkmak olduğunu belirten Vali Aygöl, öğrencilere moral ve motivasyon verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl,"'Eğitime sahip çıkarsak memleketimizin geleceğine sahip çıkarız" sözleriyle eğitime verdiği değeri vurguladı.

Vali Şefik Aygöl, BİL-EN Programı kapsamında gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde son durağı Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokul ve Ortaokulu oldu. Vali Aygöl'ü okul girişinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile Okul Müdürü Ahmet Mercan karşıladı. BİL-EN Programı çerçevesinde Bilecik'te ki tüm sınıf seviyelerinde uygulanması kararı alınan kitap okuma etkinliği için 2/A sınıfındaki öğrencilerle birlikte sıralara oturan Vali Aygöl, etkinliğin ardından öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Şefik Aygöl okuma programının ardından öğretmenler odası buluşmasında okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya geldi. Vali Aygöl, öğretmenlere hitaben, "Eğitim bizim çalışmalarımız içinde en ön sırada yer almaktadır. Zira şunun farkındayız; eğitime sahip çıkarsak memleketimizin geleceğine de sahip çıkarız. Bunun içinde mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve mutlu okul mottosuyla yola çıkmış bulunmaktayız" dedi.

Öğretmenler odası buluşmasında okulda yürütülen faaliyetler hakkında kısa bir sunum gerçekleştiren Okul Müdürü Ahmet Mercan'ın ardından söz alan Okul Aile Birliği Başkanı, "bizler de veliler olarak her zaman taşın altına elimizi koymaya hazırız" dedi.

Vali Aygöl, okuldaki ziyaretlerine LGS'ye hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon vermek için 8/A sınıfı ile devam etti. Ardında okul bünyesinde bulunan ana sınıfı öğrencileriyle de bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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