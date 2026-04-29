Sosyal Risk Haritası Projesi Sinop'ta tanıtıldı

Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sosyal Risk Haritası Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Vali Yardımcısı Taner Bolat başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, Sosyal Risk Haritası'nın amacı, kapsamı ve uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, sahada yürütülecek çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Proje ile toplumun ihtiyaçlarının daha doğru analiz edilmesi, risklerin erken tespit edilmesi ve daha etkin sosyal hizmet sunumunun sağlanması hedefleniyor. Ayrıca kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı