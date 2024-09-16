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Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Programında İzdiham

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Hatay'da düzenlenen mevlit programında depremde hayatını kaybedenler anıldı. Sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, hayırseverler tarafından sunulan ücretsiz yiyeceklerin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Katılımın yüksek olduğu etkinlikte dualar okundu ve deprem şehitleri unutulmadı.

HATAY (İHA) – Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programında hayırseverler tarafından ücretsiz verilen ikramların dağıtımı esnasında izdiham yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de bölgede yaşayan vatandaşlar 6 Şubat depreminde vefat edenleri unutmuyor. Antakya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer öncülüğünde bu sebeple mevlit programı düzenlendi. Fenomenin binlerce takipçisine duyurduğu programda üst düzeyde yoğunluk yaşandı. Hayırseverlerin; köfte, dondurma, baklava, katıklı ekmek ve çeşitli ikramlarda bulunduğu stantlarda ise izdiham oluştu. Duaların okunduğu mevlidi şerifte depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

"Tekrardan iç içe olmak insanları mutlu etti"

Deprem şehitleri için yapılan etkinliğin öncüsü olan hayırsever Abdullah Gencer, "Bugün deprem şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Onları unutmamamız gerekiyor. Bu etkinliği Mevlid Kandili'nden sonra yapmak istedik. Bu şekilde deprem şehitlerimizi andık. Hiçbir zaman onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Etkinliğe katılım çok iyiydi. Herkesten Allah razı olsun. Bayağı bir izdiham oldu. Baklava, köfte ve dondurmalar ikram ediliyor. Çocuklar için etkinlik düzenledik. İnsanları görünce duygulandım. Burada deprem öncesi oluşan ambiyans var. Tekrardan iç içe olmak insanları mutlu etti" dedi.

"Deprem şehitlerimizin canları ve ruhları için dağıtıyoruz"

Deprem şehitleri için düzenlenen mevlit programında ücretsiz dondurma dağıtan Ahmet Çatı da, "Deprem şehitlerimizin canları ve ruhları için dağıtıyoruz. Halkın etkinliğe katılımı çok iyiydi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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