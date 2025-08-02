Sosyal Medya Fenomeni Süleyman Ateştepe, Orman Yangınında Fidan Dikti

Doğada yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, Bursa'da meydana gelen orman yangınının ardından bölgeye giderek ilk fidanı toprakla buluşturdu.

Yanan ormanlık alana diktiği fidanla farkındalık oluşturan Ateştepe, 11 Kasım'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan fidan dikim kampanyasına da destek vereceğini açıkladı.

Yanan alanları gezdikten sonra büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Ateştepe, "Yeşil Bursa'ya yeşil çok yakışıyor" diyerek doğaya sahip çıkma çağrısında bulundu. - BURSA