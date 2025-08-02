Sosyal Medya Fenomeni Süleyman Ateştepe, Orman Yangınında Fidan Dikti

Sosyal Medya Fenomeni Süleyman Ateştepe, Orman Yangınında Fidan Dikti
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Doğada yemek videolarıyla tanınan Süleyman Ateştepe, Bursa'daki orman yangınının ardından yanan alana fidan dikerek farkındalık yarattı. Önümüzdeki fidan dikim kampanyasına da destek vereceğini açıkladı.

Doğada yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, Bursa'da meydana gelen orman yangınının ardından bölgeye giderek ilk fidanı toprakla buluşturdu.

Yanan ormanlık alana diktiği fidanla farkındalık oluşturan Ateştepe, 11 Kasım'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan fidan dikim kampanyasına da destek vereceğini açıkladı.

Yanan alanları gezdikten sonra büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Ateştepe, "Yeşil Bursa'ya yeşil çok yakışıyor" diyerek doğaya sahip çıkma çağrısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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