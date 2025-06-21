Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti
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Kasım 2023'te dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren ve anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, hastanede tedavi altında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

2023 Kasım ayında "Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren Nihal Candan'a, cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti. Nihal Candan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kasım 2023 tarihinde sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Hastanede tedavi altındayken 23 kiloya kadar düşen Candan'ın önceki gün kalbinin durduğu ancak yeniden hayata döndürüldüğü söylenmişti. Bugün 2. kez kalbi duran 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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