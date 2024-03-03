Üye Girişi
Haberler

Sosyal medya dolandırıcıları 107 vatandaşı 348 bin TL dolandırdı

Güncelleme:

Denizli Emniyet'inden sosyal medya operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Sosyal medya dolandırıcıları 107 vatandaşı 348 bin TL dolandırdı

Denizli Emniyet'inden sosyal medya operasyonu: 7 kişi tutuklandı

DENİZLİ - Sosyal medyadan sahte hesaplarla ürün satma vaadiyle 107 vatandaşı 348 bin 700 TL banka hesapları üzerinden dolandıran şahıslar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden, 7'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde sahte isimlerle sosyal medya hesapları açan 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler sahte hesaplar üzerinden elektrikli bisiklet, araç yıkama makinası, tarım arazileri için ilaçlama makinesi gibi ilanlar paylaştıkları, ürünü almak isteyen kişiler ile sosyal medya üzerinden veya yabancı kişiler adına kayıtlı, tek kullanımlık telefon numaraları üzerinden irtibat kuruldukları tespit edildi. Şahıslar paraları banka hesap numaralarına yatırması sonrasında ürünün gönderilmediği, telefon ve sosyal medya hesaplarının kapatıldığı, şüphelilerin ise bu şekilde 102 ayrı olayda, 107 vatandaştan 348 bin 700 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalandı. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Operasyon Denizli Dolandırıcılık Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title