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Sorgun Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 140 öğrenciye belgeleri verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sorgun Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 140 öğrenciye belgeleri verildi

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde diploma töreni düzenlendi.

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde diploma töreni düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezleri tarihinde ilk defa 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' diploması verilmesi nedeniyle okul bünyesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Çoşkun Bölükbaşı, Kurum İdarecileri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Bölükbaşı, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla mesleki eğitim merkezleri mezunlarının lise diploması alabilmeleri için yaptığı düzenlemeler neticesinde okulda eğitim gören 140 öğrencinin diploma almaya hak kazandığını söyledi. Bölükbaşı, konuşmasında öğrencilerden iş hayatlarında sözünün eri olmaları gerektiğini, sosyal, kültürel ve mesleki hayatlarında çeşitli tavsiyelerde bulundu. Diploma puan sıralamalarına göre ilk üç sıraya giren öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimleri ve yemek ikramı ile sona erdi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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