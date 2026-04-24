Son hacı kafilesi de yola çıktı

Erzurum'da hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan yılın son hacı kafilesi, Erzurum Havalimanı'nda düzenlenen törenle kutsal topraklara yolcu edildi. Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Uğurlama merasimine İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yanı sıra, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan da katıldı. Program kapsamında hacı adaylarına hitap eden heyet, bu kutsal yolculuğun sabır ve ibadetle geçirilmesi temennisinde bulundu. Müftü Çapçı'nın, hacı adaylarının sağ salim gidip gelmeleri, ibadetlerinin kabul olması ve memleketimizin selameti için ettiği dualara, alandaki yüzlerce vatandaş hep bir ağızdan "amin" diyerek eşlik etti.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın da hazır bulunduğu programın sonunda, son hacı kafilesi tekbirler ve salavatlar eşliğinde uçağa bindi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı