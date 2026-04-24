Son hacı kafilesi de yola çıktı

Son hacı kafilesi de yola çıktı
Erzurum'da hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan yılın son hacı kafilesi, Erzurum Havalimanı'nda düzenlenen törenle kutsal topraklara yolcu edildi.

Erzurum'da hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan yılın son hacı kafilesi, Erzurum Havalimanı'nda düzenlenen törenle kutsal topraklara yolcu edildi. Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Uğurlama merasimine İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yanı sıra, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan da katıldı. Program kapsamında hacı adaylarına hitap eden heyet, bu kutsal yolculuğun sabır ve ibadetle geçirilmesi temennisinde bulundu. Müftü Çapçı'nın, hacı adaylarının sağ salim gidip gelmeleri, ibadetlerinin kabul olması ve memleketimizin selameti için ettiği dualara, alandaki yüzlerce vatandaş hep bir ağızdan "amin" diyerek eşlik etti.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın da hazır bulunduğu programın sonunda, son hacı kafilesi tekbirler ve salavatlar eşliğinde uçağa bindi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti