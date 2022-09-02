Son dakika yerel: Selma Aliye Kavaf: İktidar, Sosyal Yardım Alan Vatandaşlarımızı, Sosyal Yardımların Kesileceğiyle Tehdit Ediyor. Bu Bir Haksa Devam Edecektir

Son dakika haberine göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Edirne’de esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Kavaf, "İktidar, iktidardan gittiği takdirde, bu sosyal yardım alan vatandaşlarımızı, sosyal yardımların akamete uğrayacağı, kesileceğiyle tehdit ediyor, korkutuyor. Eğer bu bir haksa devlette devamlılık esastır, bu devam edecektir" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Edirne'de esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Kavaf, "İktidar, iktidardan gittiği takdirde, bu sosyal yardım alan vatandaşlarımızı, sosyal yardımların akamete uğrayacağı, kesileceğiyle tehdit ediyor, korkutuyor. Eğer bu bir haksa devlette devamlılık esastır, bu devam edecektir" dedi.

Selma Aliye Kavaf, Edirne'de esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledikten sonra partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Kavaf, "İktidar, iktidardan gittiği takdirde, bu sosyal yardım alan vatandaşlarımızı, sosyal yardımların akamete uğrayacağı, kesileceğiyle tehdit ediyor, korkutuyor. Eğer bu bir haksa devlette devamlılık esastır, bu devam edecektir. Sonuçta sosyal yardımlar, kimsenin kişisel kazancından ve parasından verilmiyor vatandaşa. Hazine'den veriliyor. Hazine'nin geliri de hepimizin gelirlerinden. Dolayısıyla kimse kimseye kesesinden vermiyor. Bu açıdan böyle söylemin bir inandırıcılığı yok. Ancak bu yardımların hak ve adalet ölçüsü içerinde yapılması gerekir. Gerçekten hak eden, ihtiyacı olan insanlara adaletli bir şekilde dağıtılması gerekir" diye konuştu.

Selma Aliye Kavaf, Edirne'de okuma-yazması olmadığını söyleyen bir ayakkabı boyacısıyla da sohbet etti. Kavaf, ayakkabı boyacısına seçimlerde nasıl oy kullandığını sordu. Ayakkabı boyacısı, parmak basarak oy kullandığını, mührü de sandık başındaki memurun gösterdiği yere bastığını söyledi. Kavaf, bunun üzerine, "Duydunuz, 'Oy kullanırken sandık başındaki memurlar nereye bas derse oraya basıyorum dedi. Yani seçimlerin bu çerçevede ne kadar sağlıklı olduğunu düşünün" dedi.