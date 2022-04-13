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Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Özel bir restoranda düzenlenen programa katılan Kaymakam Lokman Düzgün, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Hoş samimi bir ortamda devam eden iftar programında Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

İftar programına Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e, Kaymakam Adayı Eda Nur Yurt, Şuhut Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve polis personelleri eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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