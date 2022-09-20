Son dakika yerel: Erzurum'da feci kaza: 1 ölü Yerel Haberler Son dakika haberleri: - Erzurum'da feci kaza: 1 ölü Tır karşı şeride geçerek devrildi Erzurum'un Tortum İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. - Erzurum'da feci kaza: 1 ölü Tır karşı şeride geçerek devrildi ERZURUM - Erzurum'un Tortum İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesinden Erzurum istikametine seyreden Ukrayna uyruklu Serhıı Khortıuk'un yönetimindeki TIR, Aksu köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek devrildi. Kazada TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybederken yol trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza yerindeki çalışmalar devam ediyor. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Erzurum Tortum Yerel Haberler Son Dakika

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