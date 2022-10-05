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Son dakika yerel: Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada

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Edinilen son dakika haberine göre Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi.

Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavisi için kendini almaya gelen ambulansa saldıran şahsa, mahalle sakinleri meydan dayağı attı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı derecede alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi kendisine müdahaleye gelen sağlık ekibine saldırdı. Yakınlarda bir otele sığınan ekipler, polisi beklemeye başladı. Güvenlik güçleri gelmeden ayılan sarhoş vatandaş, kendisi için gelen ambulansa önce taşla saldırdı. Daha sonra ambulansın kapısını açıp camlarını kırmaya başlayan alkollü şahsa, çevredeki vatandaşlar meydan dayağı attı.

Olay, Kıbrıs Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde hareketsiz yatan bir vatandaş ihbarına giden sağlık ekipleri, gerekli kontrolleri yaptığı esnada, alkollü olduğu ileri sürülen vatandaş tarafından bir anda sözlü hakaret ve fiziki saldırıya uğradı. Yakınlarda bir otele sığınan sağlık ekipleri polis ekiplerine haber verdi. Kolluk kuvveti gelmeden bir anda ayaklanan vatandaş, kendisi için gelen ambulansa zarar vermeye başladı. Ambulansın çeşitli yerlerine defalarca taş atan alkollü şahıs, sağlık arabasına ciddi hasar verdi. Daha sonra hızını alamayan vatandaş ambulansın kapısını açarak kırmaya başladı. Sağlık arabasının camlarının kırıldığı esnada çevre sakinleri daha fazla dayanamayarak tepki göstermeye başladı. Çevre sakinlerine küfürle karşılık veren alkollü şahıs, birkaç vatandaş tarafından meydan dayağı yedi. Polisin gelmesinin ardından son bulan olayda alkollü şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Yerel

Kuşadası Aydın Yerel Haberler Son Dakika

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