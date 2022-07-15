Son dakika haberi! Suriye sınırında 15 Temmuz şehitleri anıldı Son dakika haberleri... Suriye sınırında 15 Temmuz şehitleri anıldı Kilis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde şehitlikte anma töreni düzenlendi. Suriye sınırında 15 Temmuz şehitleri anıldı KİLİS - Kilis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde şehitlikte anma töreni düzenlendi. Şehitlikteki törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire amir ve müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak tarafından dua okundu. Protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakması ile tören sona erdi. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Yerel 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Suriye Kilis Genel Yerel Haberler Son Dakika

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